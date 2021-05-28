MOBİSAD'dan salgından etkilenen küçük esnafa destek çağrısı
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MOBİSAD'dan salgından etkilenen küçük esnafa destek çağrısı

MOBİSAD'dan salgından etkilenen küçük esnafa destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs salgınıyla küçük esnafların ekonomik olarak zor süreçten geçtiğini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Derneği Şırnak temsilcisi Şakir İşlek, mülk sahiplerine seslenerek küçük esnafa kira konusunda destek sunmaları çağrısında bulundu.

Korona virüs salgınıyla küçük esnafların ekonomik olarak zor süreçten geçtiğini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Derneği Şırnak temsilcisi Şakir İşlek, mülk sahiplerine seslenerek küçük esnafa kira konusunda destek sunmaları çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOBİSAD Şırnak temsilcisi işlek, salgın süreciyle küçük esnafın çektiği zorluklara dikkat çekti. Salgınla hayatın kısıtlanmasıyla esnafların ekonomik olarak zor süreç yaşadığını belirten İşlek, "Bu dönemde mülk sahiplerine önemli bir görev düşüyor. Bu süreçte bir seneyi askın süredir ciddi kayıplar sebebiyle zor durumda olan esnaflarımızın yanında olmaları oldukça önemli. Mülk sahipleri, esnaflarımız bu süreçten çıkamazlarsa mülklerini kiraya verecek alternatifleri kalmayacağını unutmamalı. Ayrıca gelenek ve göreneklerimiz komşusu açken tok yatmamayı öğütler. Bu felsefeyle pandemi döneminde mümkün olduğu kadar birbirimize destek olmalıyız. Tüm bu bakış açıları ile mülk sahiplerini esnafa destek olmaya ve pandemi sürecinde kira indirimleri sonrasında da revizyon yönünde adım atmaya davet ediyoruz. Bu zorlu süreçten ancak hep birlikte çıkabiliriz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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