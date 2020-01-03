Mobilyada KDV'nin düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti

03.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:36

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, KDV indiriminin sektörün hareketlenmesinin yanı sıra istihdamın artmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Bağlamış, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e, kamu bankalarınca esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12'den 9'a indirilmesinin reel sektöre umut ışığı olduğunu ifade etti.

Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"KDV indiriminin sektörün hareketlenmesinin yanı sıra istihdamın artmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Üreten, ticaret yapan kesime kaynak sağlayan kamu bankaları ekonominin en kritik sürecinin daha rahat atlatılmasını sağladı.

Özel bankaların da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

Halihazırda tarımsal kredilerde yüzde 25 ile yüzde 100 oranında hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta sıfıra kadar inecek duruma geleceğine inanıyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda özellikle son bir yılda esnaf ve tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi noktasında oluşturduğumuz dosyaları ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Taleplerimizin yerine getirilmesinde katkı sağlayan, karar veren herkese üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA