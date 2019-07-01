"Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar"

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar." dedi.