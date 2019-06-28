"Mobilyada KDV indirimi kalıcı hale gelmeli"

2018 yılında 40 Milyar TL'ı aşkın satış gerçekleştiren mobilya sektörünün 2019 hedefi 50 Milyar TL.Mobilyada uygulanan ve 30 Haziran tarihinde son bulacak olan KDV indirimi sektörün hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli rol oynarken, markalar indirimin yıl boyu sürmesini istiyor.Türkiye'nin en önemli markası ve sektöründe ise 5. büyük ihracatçı durumunda bulunan Kilim Mobilya'nın Genel Müdürü Cihat Şahin, KDV indirimi uygulamasıyla iç piyasanın hareketlendiğini, mobilyada taksit sayısının 18 aya çıkarılmasını da olumlu bulduklarını aktardı.

2018 yılını 40 milyar TL'yi aşkın satış ile kapatan sektörün 2019 yıl sonu hedefi ise 50 milyar TL.

Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, Kasım 2018'de başlayan ve Mart 2019'da olumlu katkısı nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatılan KDV indiriminin sektörün hedeflerine ulaşmasında olumlu katkı sağladığını söyledi. Bu nedenle KDV düzenlemesinin devam etmesinin doğru olduğunu düşündüklerinin altını çizen Şahin, "2018 ağustos ayından itibaren dalgalanan piyasalarda KDV indirimi uygulaması sektörümüze bir canlılık katmıştır. Dönemsel olarak yapılan uzatımların yerine KDV düzenlemesinin kalıcı hale gelmesi ya da 2019 yılsonuna kadar devam etmesi, sektörümüzün yararına olacaktır. Sektör temsilcisi olarak biz biliyoruz ki, KDV indirimi uygulaması aşırı durağan olan piyasaya da bir hareketlilik kazandırmış, bu hareketlilik neticesinde markaların ciroları da artış göstermiştir. Öte yandan sektörümüzün ortak söylemi olan KDV indirimi ile kayıt dışılığın önüne geçilmesine ve merdiven altı üretim yapan işletmelerin kayıt içine alınmasını sağlamıştır" dedi.

Kaynak: Bültenler