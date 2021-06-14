Mobilyada kadın eli

Mobilyada kadın eli Mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde "İnegöl mobilyasında kadın eli" projesi kapsamında genellikle erkek işçilerin üstlendiği mobilya döşemeciliği konusunda kadınlar için kurs açıldı.

Mobilyada kadın eli

BURSA - Mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde "İnegöl mobilyasında kadın eli" projesi kapsamında genellikle erkek işçilerin üstlendiği mobilya döşemeciliği konusunda kadınlar için kurs açıldı.

Mobilya sanayinde 10 bin ila 17 Bin TL maaşla çalışan mobilya döşeme ustaları bulunurken, kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesi için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü harekete geçti. İŞ-KUR destekli açılan Mobilya Döşemeciliği kursuna katılan kadınlar, yaptıkları ürünlerle erkek ustalara taş çıkartıyorlar. İş garantili kurstan mezun olacak olan 13 kadın kursiyer, mezun olduktan hemen sonra mobilya fabrikalarında iş başlayacak. Yeteneklerine göre 10 ila 17 Bin TL arasında maaş alacak kadınlar, kollarına altın bilezik takacak. İnegöl Halk eğitim Merkezinde 3 ay süren kursun sonuna gelen 13 kadın mobilya döşemecisi, kısa süre içinde mobilya fabrikalarında hünerlerini sergileyecek.

Kursu ziyaret ederek açıklamalarda bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, "İnegöl mobilya'nın başkenti. Dünyanın birçok ülkesine her gün İnegöl'den binlerce mobilya ihraç ediliyor. Biz de sektör temsilcileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, bizde mobilya sanayinde döşemeci eksikliği noktasında bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Bu noktada ne yapabiliriz noktasında düşündüğümüzde aklımıza İnegöl mobilyasına kadın elinin değmesi gerektiği noktasında fikir birliğine vardık. İnegöl mobilyasında kadın eli projesi adıyla merkezimizde bir kurs açtık. Bu kursumuz istihdam garantili bir kurstur. Bu kursu bitiren adın kursiyerlerimiz İnegöl'deki çeşitli firmalarda iş başı yapacak. İnegöl'de döşeme ustalarının aylık kazançlarının ortalama 10 bin ile 17 bin TL arasında olduğunu düşünürsek kadınlar için bu rakamın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biz ülkemiz ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Fatma Kurşunel, "Bizler İnegöl iş dünyasına katkı sunmak ve kadının gücünü her yerde olduğunu göstermek için buradayız. Böyle bir kurs açtığı için Halk Eğitime çok teşekkür ederiz. Kadının yapamayacağı iş olmadığını göstermek için bütün arkadaşlarımız ile burada gayret sarf ediyoruz. Belgelerimizi buradan aldıktan sonra iş olanaklarımızın hazır olduğunu bildiğimiz için güvenle burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Döşeme işinin erkek işi olduğuna katılmıyorum kadınlar daha titiz olduğu için bu konuda daha başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan