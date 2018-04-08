Mobilyada 4. Sanayi Devrimi" Toplantısı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu tarafından "Mobilyada 4. Sanayi Devrimi" ana temalı Türkiye istişare toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD İnegöl Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, MÜSİAD Dayanıklı Tüketim Malları Sektör Kurulu Başkanı Ercan Ata, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Halil Malkaç ile mobilyacılar katıldı. MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Halil Malkaç, "Amacımız istihdam dostu, dış ticaret fazlası veren mobilya sektör temsilcilerinin gelişimlerine katkı sağlamaktır. Türkiye'nin dünyaya açılmasındaki en etkili sektörlerin başında mobilya gelmektedir. Bugün neredeyse Türk mobilyasının girmediği ülke bulunmamaktadır. Sektörel büyümeler göz önünde bulundurulduğunda, en ciddi artışların başında yine sektörümüz gelmektedir. Ancak mobilya sektörümüzü dünyaya daha iyi tanıtmanın yollarından biri de uluslararası fuarladır. 2023 yılı vizyonunu 500 milyar dolarak olarak belirleyen ülkemizde maalesef nitelikli fuarlar yapılamamaktır. Bunun en önemli sebebi İstanbul'da uluslararası fuarlara ev sahipliği yapan iki fuar merkezinin misyonunu tamamlamış olmasıdır" dedi.

"Türkiye bir mobilya ülkesidir"

İnegöl'de olmaktan gurur duyduklarını belirten MÜSİAD Dayanıklı Tüketim Malları Sektör Kurulu Başkanı Ercan Ata ise, "Mobilya tanıtım grubu kurmak istemiştik fakat sektör büyükleri buna engel oldular. Geçmişte yapılsaydı bugün daha iyi yerlere gelmiş olurduk. Mobilya sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Sektör olarak sadece 15 yıldan fazladır cari açık vermeyen bir dış ticaret hacmine sahip olmanın ötesinde, Ar-Ge ve tasarım odaklı katma değerli üretimimiz, çoğunluğu KOBİ olan 36 bin tesisle Türkiye'nin istihdamının önemli bir yüzdesini sağlamaktadır. 1993 yılında 25 ve üzeri işçi çalıştıran sadece 76 firma var iken bugün yaklaşık bin firmamız 30'un üzerinde işçi çalıştırmakta ve tüm sektörün istihdamı kayıtlı 165 bin kişidir" diye konuştu.

"Sanayi 4.0'ın itici güçleri"

Ercan Ata sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörü Sanayi 4.0 üzerinden değerlendirirken sadece mobilya sektörü olarak değil, sektörümüz ile ilişkide olan makine-sektörü, ham madde ve yan sanayi sektörü, tamamlayıcı malzeme ve aksesuar üretimi gibi alanları ile birlikte değerlendireceğiz. Bugün ayrıca, 2023 yılı ihracat hedefimizi inanarak 10 milyar dolar olarak belirlerken önümüzde bize engel olacak çalışma barışının sağlanması, ucuz finansmana erişim, KDV Kanunu, fuarcılık sektörü, kamu ihaleleri, lojistik, eğitim gibi sorunlarımıza da dikkat çekeceğiz. Türkiye'nin dünya mobilya pazarından daha fazla pay alması için Sanayi 4.0'ın itici güçleri teknoloji ve inovasyonu önemsemesi ve yenilikçi ürünler ile çağdaş pazarlama teknikleri ile daha fazla tüketiciye, fark oluşturan bir kaliteyle ulaşılması gerektiğini işleyeceğiz." - BURSA