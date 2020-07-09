Mobilyacının bahçesine giren yılanı itfaiyeciler yakaladı
Mobilyacının bahçesine giren yılanı itfaiyeciler yakaladıBURSA'da, mobilyacının bahçesine giren yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya bırakıldı.
09.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:47
Mobilyacının bahçesine giren yılanı itfaiyeciler yakaladı
BURSA'da, mobilyacının bahçesine giren yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya bırakıldı.
İnegöl ilçesindeki mobilyacının bahçe bölümüne, dün yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda yılan girdi. İş yerinde bulunan 20 çalışan, paniğe kapılırken, itfaiyeye de haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede mobilyacıya gelen İznik Belediyesi'nden itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak, doğaya bıraktı.
Kaynak: DHA