Mobilyacıların ham madde sıkıntısı aşılıyor
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Mobilyacıların ham madde sıkıntısı aşılıyor

Mobilyacıların ham madde sıkıntısı aşılıyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, son zamanlarda mobilya sektörünün ham madde konusunda yaşadığı sorunların Ticaret Bakanlığının çalışmalarıyla çözülmeye başlandığını bildirdi.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, son zamanlarda mobilya sektörünün ham madde konusunda yaşadığı sorunların Ticaret Bakanlığının çalışmalarıyla çözülmeye başlandığını bildirdi.

Taklacı, AA muhabirine, mobilya sektöründe yaşanan ham madde teminindeki sıkıntılar ve fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye genelinde mobilyacı esnafının bir süre öncesine kadar özellikle ham MDF diye tabir edilen lif levhalara ulaşamadığını, bulduğu ürünlerde de piyasanın çok üzerinde fiyatlandırma yapıldığını belirten Taklacı, "Geçtiğimiz aylardan beri ham madde bulmakta zorluk çekiyoruz. Artan talep artışı, yeterli üretimin olmaması, üretilen ürünlerin ihraç edilmesi gibi sebeplerle ham madde tedarik ve fiyatları konusunda esnafımız büyük sorunlar yaşamaktaydı. Ticaret Bakanlığımıza durumu bildirmemizle sorunlar çözülmeye başlandı. Son 3 aydır Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız aylık sektörel ham madde toplantıları neticesinde üretimi artırıp, ihracatı düşürerek, fabrika ve paydaşlardaki özverili çalışmalarla bu haftadan itibaren başta Siteler olmak üzere diğer mobilya üretim merkezlerine ham MDF inmeye başladı." dedi.

Taklacı, Ticaret Bakanlığına, kararlı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini vurgulayarak "Bu hafta fabrikalardan istenen MDF ve diğer ürünler bayilere ve malzemecilere geldi. Bundan sonraki aşamada da devam edip etmeyeceğinin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Bazı ürünlere gelen zamların sektöre etkisine dikkati çeken Taklacı, şunları kaydetti:

"MDF, sunta, boya ve diğer ilgili ürünlere gelen zamlar mobilya sektörünün büyümesini engelliyor. Yeterli arz yapıldıkça piyasa kendi normları içinde normal fiyatlara dönecektir. Aksi takdirde imalatçımız büyük zamların altında ezilmek zorunda kalırsa Odamız tedarikte olduğu gibi gereksiz zamların da karşısında duracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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