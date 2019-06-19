Mobilyacılar, KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri'de, sektör temsilcileri, KDV oranının yüzde 12'de sabitlenmesini talep ediyor.

Mobilyada ünlü markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, ABD, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına mobilya ihracatı gerçekleştirirken, Türkiye'nin mobilya üretiminin yüzde 50'sini de karşılıyor.

Geçen yılın son aylarında enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında KDV indirimiyle satışlarını artıran sektör temsilcileri, 30 Haziran'da sona erecek KDV indirimi uygulamasının sabitlenerek devam etmesini bekliyor.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında geçen yılın son aylarında başlatılan ve 30 Haziran'da sona erecek olan düzenlemeye göre, mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak belirlendiğini hatırlattı.

Mobilyada KDV ve enflasyonla mücadele indirimi sayesinde satışlarda artış yaşandığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Mobilya sektöründeki ihtiyaç ve sorunların ortak bir akılla çözülmesi gerekiyor. Kayseri, mobilyada endüstriyel ve seri üretimde Türkiye'de ilk sıralarda ve yüzde 50'nin üzerinde bir üretim yapıyoruz. Bunun yanında yan sanayide de önemli bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 2023'te 10 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak için üyelerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda devletin mobilya sektörü için çeşitli uygulamaları oldu. Mobilyadaki KDV indirimi hassas bir konu. Bu durum üyelerimizin bir kısmını memnun ederken diğer bir kısmını memnun etmedi. KDV indiriminin kalıcı ve sürekli olmasını istiyoruz. Bu oranın sabit ve yüzde 12 gibi bir rakamda kalmasını istiyoruz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışındaki ihracatı artırmaksa devletimizden beklediğimiz makul oranlarda bir rakamla kalıcı bir fiyat belirlenmesi."

Sanayicilerin KDV indirimine göre plan yaptığını dile getiren Yalçın, "Üreticiler ve sanayiciler ne yapacağını tam belirleyemiyor. Altıncı aydaki KDV indirimi uzayacak mı uzamayacak mı? Üreticiler fiyat politikasını hangisine göre ayarlayacaklarını bekliyorlar. KDV oranlarının yüzde 12 oranında sabitlenmesinin ihracatçı ve ithalatçı firmalar için memnun edici olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, sabitlenen oranın tüketiciye yansıyacağını ve piyasada canlanma yaşanacağını da dile getirdi.

İndirimler devam etsin

Mobilya üreticilerinden Mahir Yalçın, 30 Haziran'da sona erecek indirimin sürmesini ve sabitlenmesini istediklerini belirtti.

Bu durumun hem üretici hem tüketici açısından dönüşeceğini vurgulayan Yalçın, KDV oranının yüzde 10-12 bandında olması isteğinde bulundu.

Mobilyacı Salih Akar ise geçmişte yapılan indirimlerin piyasayı rahatlattığını ve bundan sonra yapılacak indirimlerin ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğini aktardı.

Mobilya üreticisi Cuma Ali Selim de piyasanın canlı hale gelmesini ve üretim kapasitesinin artırılması için indirimin devam etmesi gerektiğini bildirerek, "KDV indirimine ihtiyaç var. KDV yüzde 12-13 bandında olursa işlerin daha iyi olmasını, personel sayısının artırılmasını sağlar." dedi.

Kaynak: AA