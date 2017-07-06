Mobilyacılar KDV İndiriminin Kalıcı Olmasını İstiyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mobilyacılar Meslek Komitesi Üyeleri, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), Kayseri Marangozlar Mobilyacılar Döşemeciler Odası, KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Dinvanı'nın katılımı ile Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Üyelerden gelen şikayetler doğrultusunda bir takım çalışmalar yürüttüklerini ve bu sorunlardan bazılarını çözüme kavuşturduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Özellikle ihracatçı firmalarımızı ilgilendiren Mersin Limanı'nda ki değişik fiyat uygulaması maksimum 60 TL olarak sabitlendi. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe 5 puanlık vergi indirimi getirildi, damga vergisinde düzenleme yapıldı, ihracatçılara yeşil pasaport hakkı verildi, yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında yüzde 6 olan KKDF oranı sıfıra indirildi, kredi kartı ile yapılan mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkarıldı" dedi.

Başkan Büyüksimitci, Mobilyada KDV indirimi ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV indirimi için KAYSO olarak ciddi emek harcadıklarını ve diğer kurum ve kuruluşlarında destekleri ile buralarda indirime gidildiğini ancak, Mobilya'da KDV indiriminin kalıcı olması gerektiğini söyledi.

Üretim Reform Paketi'nin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade den Başkan Büyüksimitci, bu paketle birlikte sanayicilerin uzun zamandır dile getirdikleri birçok sorunun çözüldüğünü belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İşverenleri rahatlatacak bir takım iyileştirmeler üzerinde de çalıştıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Kıdem tazminatı konusu çok önemli. Yüklerin minimum seviyede üreticilere yansıtılarak bu konunun çözülmesi gerekiyor. Çalışma mevzuatında işçi işveren davalarında mevzuattan kaynaklanan sorunları bir an önce giderilmeli. KDV'den kaynaklanan finansman yükünün ve geçici verginin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Kayseri ve benzer iller lojistik desteği almalı. Bütün dünyada uygulamalar bu şekilde. Biz bu taleplerimizi ilettik. İnşallah en kısa zamanda güzel gelişmeler bekliyoruz" diye konuştu.

Yerli otomobil konusunda KAYSO olarak bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, tüm sanayi yatırımlarının sadece Marmara Bölgesi'ne yapılmasının ülke adına bir risk olduğunu, bu yatırımın kesinlikle Andolu'da bir yere yapılması gerektiğini, burasının da Kayseri olması gerektiğini belirterek, Kayseri'nin bu işe talip olduğunu ve Tüm Kayserililerinde bu işe sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, sorunların genellikle ortak olduğunu bu sorunların güçlü bir şekilde dillendirilerek zaman içerisinde çözüme kavuşacağına inandığını, üç dört yıl önce dile getirilen sorunların bugün birçoğunun çözüldüğünü belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra katılımcılar sırası ile söz alarak sorunlarını dile getirirken, bu tür geniş kapsamlı toplantıların problemlerim çözümü noktasında faydalı olacağı görüşüne varıldı.