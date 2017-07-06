Mobilyacılar Kdv İndiriminin Ardından İşçi Peşine Düştü

HALUK YÜKSEL - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin istihdama son derece olumlu yansımaları olduğunu belirterek, "Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz." dedi.



Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün, yılın ilk yarısını yüzde 3,3'lük artış ve 2 milyar 139 milyon 190 bin dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.



Sektörün en önemli pazarlarındaki sorunların devam ettiğini, buna rağmen iyi bir performans sergilediklerini belirten Güleç, "Irak, Libya, İran, Rusya, gerek bunların kendi içindeki karışıklıklar gerekse ekonomik sorunlarla mücadele etmelerine rağmen, biz birlik olarak bir strateji değişikliği yaptık ve 2016 yılından beri uyguluyoruz. Pazarı dünya olarak kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çok önemli bir öğüdü vardı; 'Dünyada tokalaşmadığınız iş ortağı, müşteri, iş adamı ve adım atılmadık yer bırakmayacaksınız.' Dolayısıyla bütün dünyayı dolaştık." diye konuştu.



Sektör için büyük önem taşıyan Çin, ABD, İtalya ve Almanya ile Körfez ülkelerinde çok sayıda fuara katıldıklarını, Afrika pazarlarını da ihmal etmediklerini anlatan Güleç, bu sayede sektörün dış pazarlarda önemli bir ivme yakaladığına işaret etti.



Güleç, yılın ilk yarısını ihracat artışıyla tamamlayan sektörün, ikinci yarıda daha da hızlanacağını dile getirerek, "Mobilya, kağıt ve orman ürünleri, genellikle senenin ikinci yarısında hızlanıyor. Bunu da yüzde 10 civarında artıracağız, yılı 4,5 milyar doların üzerinde kapatacağız. Yani geçen sene 4 milyar 100 milyon dolar olan ihracat rakamımız, en az 4,5 milyar dolar olacak. Bu potansiyel var mı? Var." ifadesini kullandı.



"KDV indirimi, ihracatta fiyat baskısını kaldırdı"



KDV indiriminin mobilya sektörüne son derece olumlu yansıdığını söyleyen Güleç, sektörün önünün açıldığını ve kayıt dışılığın önlendiğini belirtti.



İndirim sayesinde hem devletin hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığını vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:



"KDV bir maliyet gibi üzerimize gelmeye başlamıştı. Bu indirim, katma değerli ihracatımızın önünü açtı. Çünkü çok durgun zamanlarda fiyat baskısı altında fiyat verirsin yabancıya. Fiyat baskısı altında fiyat vermemen için işlerin iyi olması gerekiyor. Buna çok faydası oldu. Mobilya sektörünün iç pazardaki cirosu yüzde 40'tan fazla arttı, özellikle şubat ayından hazirana kadar olan süreçte. Tabi ramazan biraz durgun geçti ama eylül ayına kadar daha hızlı olur."



Mobilyacılar 30 bin işçi arıyor



KDV indiriminin, istihdam açısından da çok faydalı olduğuna dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:



"Kesinlikle faydası oldu. Bütün üreticilerimiz işçi arıyor. Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz. İki türlü işçi aramaya başladık; birincisi tabi ki nitelikli iş gücü. Tasarımcılar, mühendisler bizim için önemli ama okulunu bitirmiş sıfır işçi de bizim için önemli. Bunlar da zaten destekler sayesinde mobilya sektöründe istihdam edilmeye başlandı. KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 bin ek istihdam sağlamış olacağız. Çünkü biz dolaylı olarak 500 bin kişi çalıştırıyoruz, direkt olarak da 300 bine yakın insan çalıştırıyoruz. Yıl sonuna kadar KDV'nin yüzde 8'de devamıyla beraber, 50 bin ek istihdam sağlayacağız. Şu anda tahmin ediyorum 18-20 bin civarında ek istihdam oldu. Yıl sonuna kadar kalanını tamamlarız."



Güleç, Türkiye'de ağacın Rusya, Avrupa ve Amerika'ya göre pahalı olduğunu, bunun ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonlardan kaynaklandığını belirterek, konuya ilişkin düzenlemenin çıktığını ve yetkinin Bakanlar Kuruluna geçtiğini, artık söz konusu fonları kaldırılmış kabul ettiklerini söyledi.