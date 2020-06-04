Mobilyacılar çarşısında korkutan yangı
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Mobilyacılar çarşısında korkutan yangı

Mobilyacılar çarşısında korkutan yangın Ahşap oymacılığı yapan dükkan alevlere teslim oldu Yanan dükkanı çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi İtfaiyenin erken müdahalesi mobilyacılar sitesindeki faciayı önledi İş yeri çalışanı Abdullah Kurt: "Bende nasıl...

04.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:46

Mobilyacılar çarşısında korkutan yangın

Ahşap oymacılığı yapan dükkan alevlere teslim oldu

Yanan dükkanı çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi

İtfaiyenin erken müdahalesi mobilyacılar sitesindeki faciayı önledi

İş yeri çalışanı Abdullah Kurt: "Bende nasıl olduğunu anlayamadım yani bağrışmalar üzerine dışarıya çıktım"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde çıkan ve itfaiyenin erken müdahalesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçilen yangını çevredeki vatandaşlar film gibi seyrederken, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı şekilde izledi.

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Asem Mobilyacılar Çarşısı 7'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilyacılar sitesi içerisinde bulunan ve ahşap oymacılığı yapan bir iş yeri içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bağrışma seslerini duyarak dışarıya çıkan ve iş yerinden çıkan dumanları gören çalışan durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, paniğe sebep olan yangına müdahale etti. İş yerinin çevresinde bulunan diğer dükkanlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye erleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çevredeki vatandaşlar film gibi, çalışan ise gözü yaşlı izledi

Çıkan yangını çevredeki vatandaşlar adeta bir film gibi izlerken iş yeri çalışanı ise gözü yaşlı bir şekilde dükkanın yanışını izledi. Alev alan dükkanda tek başına çalışan Abdullah Kurt İsimli çalışan yaşlı gözlerle, paniğe kapılarak dışarı çıktığını ve durumu itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Bende nasıl olduğunu anlayamadım yani bağrışmalar üzerine dışarıya çıktım. Dumanları görünce bütün elektrik şalterlerini indirdim ve itfaiyeyi aradım, geldiler. Yaralanan kimse yok zaten bir tek ben vardım, patronda dışarıdaydı, içeride hiç kimse yoktu. Sadece yukarıda zarar olduysa oldu, tam olarak ne kadar zarar oldu bende bilmiyorum. Makinalardan yanan yok tabi ama ısıdan dolayı zarar görmüş, itfaiyecilerden aldığım bilgiler kadarıyla. Biz burada ahşap oyma, CNC işi yapıyoruz" dedi.

Mobilyacılar çarşısında korkutan yangı

Kaynak: İHA

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