Mobilyacı Mehmet Usta 90'ında E-ticaretle Mesleğe Döndü

YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1970'li yıllarda ürettiği mobilyaları Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine pazarlayan, geçirdiği rahatsızlıktan sonra üretimi durduran 90 yaşındaki mobilya ustası Mehmet İrfan Dolgun, e-ticaretle tanıştıktan sonra mesleğine döndü.



Henüz 15 yaşındayken bir mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan daha sonra Ödemiş'te dedesinden kalan evin samanlığında mobilya atölyesini açan Dolgun, 1957 yılında ilk portatif koltuğunu, 1959'da ise henüz öğrenciyken eskiz defterine çizdiği koltuğu üretti.



Ürettiği koltuklardan 6'sını ve 3 sehpayı bir tahta sandığa sığdırmayı başaran, bu sayede daha uzak kentlerden gelen siparişlere hızlı yanıt verebilen Dolgun, işlerinin iyi gitmesi üzerine 1969 yılında projesini kendi çizdiği ve inşaatında çalıştığı bugünkü fabrikasına taşındı.



Fabrikasındaki makineleri kendi tasarladı



Fabrikasında kullandığı birçok makineyi kendi tasarlayan ve bunlarla seri üretime geçen Dolgun, mobilyalarını 194 bayi aracılığıyla tüm Türkiye'ye sattı.



Ünü Türkiye sınırlarını aşan Dolgun, 1970 yılında Türkiye'nin ilk mobilya ihracatına da imza atan firmalar arasında yer aldı. Libya'ya gönderdiği portatif koltuklar beğenilince bu ülkede yatırıma davet edilen Dolgun, "Ülkemde üretmek istiyorum" diyerek teklifi reddetti.



Dolgun'un fabrikasında 1970'li yıllarda 70 kişi istihdam edilirken bunların yüzde 60'ını kadınlar oluşturdu.



Mehmet İrfan Dolgun, 1980'lerde geçirdiği mide rahatsızlığı sonucu seri koltuk üretimini bıraktı ancak ahşap ürünler üretmeye devam etti.



En yaşlı satıcı unvanı



Daha sonra kızının tavsiyesiyle internet üzerinden satışa karar veren Mehmet usta, gittigidiyor.com'a başvuruda bulunmak istedi.



Ancak kaydını oluştururken doğum yılı olan 1928'in sistemde olmadığını fark eden Dolgun, gittigidiyor.com'u arayarak kendisine yardımcı olunmasını istedi. Şirket yöneticilerinin de bu şekilde dikkatini çeken Mehmet usta, sitenin en yaşlı üyesi olarak ürünlerini satmaya başladı.



E-ticaretle tekrar mobilya üretmeye başlayan Dolgun, anılarını taşıyan ve mobilya müzesi izlenimini veren fabrikasının kapılarını her gün açmaya devam ediyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla fabrikasının kapılarını açan Dolgun, önlüğünü giydikten sonra üretime başlıyor. Odunları sanat eserine dönüştüren Mehmet Usta, kulakları ağır işitmesine, gücünün azalmasına, hızlı hareket edememesine rağmen azminden bir şey kaybetmeyerek abajur, askılık ve lambalar üretiyor.



Ürettiği el emeği ürünlerini kendi başına paketleyen Mehmet usta, siparişleri de internet üzerinden takip ediyor.



"Mobilyanın çınarı" olarak nitelendirilen Mehmet İrfan Dolgun'un 75 yıllık tecrübesiyle ürettiği ürünler, Türkiye'de evleri süslemeye devam ediyor.



Dolgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini geliştirmek ve yurt dışındaki teknolojileri Türkiye'ye getirmek için sık sık Avrupa'ya gittiğini, orada öğrendiklerini ülkesinde uyguladığını anlattı.



Ürettiği koltukları herkesin beğenmediğini, yaşından dolayı artık ufak tefek şeyler yaptığını belirten Dolgun, "Benim bu yaşımda bu ürünleri satacak halim yok. Yaptığım ürünleri internetten üzerinden satıyorum." diye konuştu.



Kendi tasarladığı makineleri kimseye göstermediğini dile getiren Dolgun, sağlığı el verdiği müddetçe mobilya yapmaya devam edeceğini söyledi.