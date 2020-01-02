Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü
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Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında ise yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı

02.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:24
Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü

Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla tavuk yumurtası ve balıkların toptan satışında da KDV yüzde 1 olarak belirlendi


Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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