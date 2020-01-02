Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV oranları düştü

02.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:24

Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla tavuk yumurtası ve balıkların toptan satışında da KDV yüzde 1 olarak belirlendi



Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle