Mobilya yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü TIR şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki kırsal Çitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Ali Akbulut (51) yönetimindeki 33 ADV 18 plakalı TIR, Çitli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıktı. Bariyerleri yıkan TIR, şarampole yuvarlandı. Sürücü, ters dönen araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla sürücü Akbulut sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Akbulut, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.