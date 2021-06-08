Mobilya ve beyaz eşya mağazasından yükselen alevler korkuttu
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Mobilya ve beyaz eşya mağazasından yükselen alevler korkuttu

Mobilya ve beyaz eşya mağazasından yükselen alevler korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangın, korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangın, korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre; gece saat 01.40 sıralarında Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya ve beyaz eşya mağazasının 3. katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Gece karanlığı bir anda alevlerle aydınlandı. Cam patlama sesleri ile ne olduğunu şaşıran çevredeki vatandaşlar dışarı baktıklarında yangını fark etti ve hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin 3. katında çıkan yangına hızla müdahale etti.

Alt katlara sıçramadan 20 dakika içerisinde zamanında müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte herkes rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Mobilya ve beyaz eşya mağazasından yükselen alevler korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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