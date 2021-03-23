"Mobilya üretim üssü" İnegöl 2020'de 698 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinin geçen yıl 698 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiği bildirildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen İnegöl'ün ekonomide model olmaya devam ettiğini söyledi.

İlçenin dış ticaret rakamları hakkında bilgi veren Uğurdağ, şöyle konuştu:

"2020 yılının başından bu yana koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok iş ve işleyişler belli aralıklarla yavaşlamış ve durma noktasına gelmişti ancak 2020'nin ortasından itibaren girilen yeni normal süreçle devletimizin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de destekleriyle ekonomik hareketlilik sağlanmış ve sektörlerimiz normal çalışma potansiyellerine geri dönmüşlerdi. Ekonomik anlamda birçok bölgeye rol model olan ilçemiz de bu süreçte çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüterek ortaya koyduğu performansla yine adından söz ettiren bir ilçe oldu. İnegöl 2020 yılında 807 firma ile 1 milyar 135 milyon dolar ihracat, 53 firma ile 437 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2020 yılı verilerine göre İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek bu noktada örnek teşkil etmeye devam etmiştir."

İhracatın yarısına yakını mobilya sektöründen

Uğurdağ, 2019 yılına kıyasla 2020'de ilçenin ihracatının yüzde 1,16 azalışla 1 milyar 148 milyon dolardan, 1 milyar 135 milyon dolara düştüğünü, ithalatının ise 258 milyon dolardan 437 milyon dolara yükselerek yüzde 69 arttığını aktardı.

İnegöl'ün dış ticaret hacminin 2020'de, 2019'a göre yaklaşık yüzde 12 arttığını belirten Uğurdağ, şunları kaydetti:

"2020 yılının ihracat birincisi yine mobilya sektörü oldu. Mobilya, tekstil ve gıda sektörleri ihracatında düşüş yaşanırken, orman ürünleri, otomotiv yan sanayi, kimya, makine-metal ve diğer sektörlerinin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl'ün ihracatında yüzde 47 ile en büyük paya sahip oldu. İhracatta, otomotiv yan sanayi sektöründe yüzde 247, makine-metal sektöründe yüzde 25, orman ürünleri sektöründe yüzde 7, kimya sektöründe yüzde 6 artış yaşandı. Tekstil sektöründe yüzde 12, gıda sektöründe yüzde 8 ve mobilya sektöründe yüzde 7 ihracat düşüşü gerçekleşti.

İthalatta tekstil sektörü yüzde 56 ile en büyük paya sahip oldu ve yüzde 105 artış göstererek tüm zamanların ithalat rekorunu kırdı. Otomotiv yan sanayi sektörünün 2019 yılında ithalatı yokken, 2020 yılında 26 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. İthalatta, orman ürünleri sektörü yüzde 25'lik düşüş gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek