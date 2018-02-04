Mobilya Trendleri Geçmişten Günümüze Nasıl Bir Değişime Uğradı?

Sarus Mobilya Firma Ortağı Ömer Coşanoğlu, mobilya trendlerinin geçmişten günümüze nasıl bir değişime uğradığını Wise TV'ye anlattı.

"2018'de insanlar artık daha rahat yaşam alanları istediklerinden dolayı daha konforlu, daha modern, daha sıcak, günlük yorgunluklarını daha çabuk atabilecekleri ürünler istiyorlar. Ürünler bu şekilde talep ediliyor artık. Belki eskiden biraz daha gösterişli ürünler alınıyordu. Şu an konfor tercih ediliyor".