Mobilya Test Merkezi İTSO’da masaya yatırıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında BEBKA desteği ile hayata geçirilmesi planlanan Malzeme Kütüphanesi ve Mobilya Test Merkezi (MOBTEM) projesi için fizibilite çalışmaları başlatıldı.