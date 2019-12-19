Mobilya tesisinde yangın
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Mobilya tesisinde yangın

İzmir'in Menderes ilçesinde, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya tesisinde yangın çıktı.

19.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:43

'in ilçesinde, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya tesisinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gölcükler Mahallesi'nde ahşap sandalye ve masa üretimi yapılan bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının, yakındaki işletmelere sıçramaması için tedbir alındı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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: Mobilya tesisinde yangın
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