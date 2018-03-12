Mobilya Sektörünün Nabzı İzmir'de Attı

Sektörün güçlü 310 üreticisi firmanın katılımı ile gerçekleşen fuar 50 bin metrekare alanda düzenlendi. Türkiye'nin en köklü fuarı olan MODEKO 2018 katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile kendi rekorunu kırdı. Türkiye'nin mobilya sektöründeki önemli isimleri, yerel ve genel yönetimlerin MODEKO'ya ilgi gösterdiğini belirten Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, "Mobilya Sektörünün nabzı 5 gün süre ile İzmir'de attı"dedi.

İLGİ ODAĞI OLDU

MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na, Almanya, İtalya, İspanya, İran, İngiltere, Kosova, Ukrayna, Umman, Ürdün, Filistin, Libya, Lübnan, İsrail, Katar, Tunus başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeden çok sayıda alım heyeti geldi. Ferdi katılımlar yüz ülkeye yaklaştı. Modern, klasik, eskitme ve modüler mobilya, yatak ve yatak grupları, koltuklar, sandalyeler ve kanepeler, bebek ve genç odaları ile mobilya aksesuarlarından oluşan ürün grupları, zincir mağazaların yetkilileri, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya mağaza sorumlularının ilgi odağı oldu. Üniversitelerin sunumları dikkat çekti.

FUAR İZMİR VİZYON ADRESİ OLDU

Mobilya fuarı organizasyonunu 29 yıldır gerçekleştirmenin tecrübesine sahip Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, "MODEKO geçen yıla oranlar her anlamda yüzde 25 bir büyüme gerçekleştirdi. 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti. Yapılan iş bağlantılarının memnuniyetiyle alanda bulunan firmaların yüzde 80'i 2019 sözleşmelerini yaptı. Fuara yeni katılmak isteyen firmalar ön başvurularını gerçekleştirdi. İstanbul Mobilya İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED Başkanı Ahmet Güleç başta olmak üzere birçok oda ve sektörel dernek sektörün geleceğini yaptıkları toplantılarda masaya yatırdılar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İl Başkanı eski Milletvekili Aydın Şengül başta olmak üzere iktidar partisinin temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve birçok belediye meclis üyesi Fuar İzmir'de sektörün bu günü ve yarınını değerlendirdi. Türk Mobilya Endüstrisinin nabzı 5 gün süre ile İzmir'de attı. Kentimiz ve ülke ekonomimize katkı sağlamanın haklı onurunu yaşıyoruz"dedi.

BAHÇE VE OFİS MOBİLYALARI İÇİN EN BÜYÜK BÖLÜM

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde en fazla talep gören Bahçe Mobilyaları için MODEKO kapsamında oluşturulan özel bölüm Türkiye'nin yüzde 80 üreticisini çatısı altında topladı. Bahçe ve Ofis Mobilyaları özel bölümleri Türkiye'nin en büyük konseptini oluşturdu. Gelecek sene daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

KATILIMCI DESTEĞİ KATLANDI

MODEKO İzmir Mobilya Fuarı'nın Uluslararası nitelik kazanması ile KOGEB destekleri ikiye katlandı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) desteklerini arttırdı. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile EGEMOB, OFİSMOD ve EMODER sektörel dernekler tarafından MODEKO desteklendi.

Yılların bilgi birikimi ile fuar platformuna çıkan yerli mobilya üreticileri başarılı geçen organizasyonun ardından stantlarını toplarken gelecek yıl hazırlıklarına başladı. Katılımcıların büyük bölümü gelecek yıl için katılım sözleşmelerini imzaladı. MODEKO 30. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nın 6-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.