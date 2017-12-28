Mobilya Sektörüne Teknoloji Desteği

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu'nun (MARSİFED) "Teknoloji Buluşmaları-Yuvarlak Masa Toplantısı" İnegöl Genç İşadamları Derneği'nin (İGİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası çok amaçlı salonundaki toplantıda, İnegöl mobilya sanayiinin teknoloji desteği ile uluslararası zeminde daha verimli hale gelmesi için yapılabilecekler hakkında eğitim verildi. Sanayicileri ileri teknoloji kullanarak katma değeri yüksek "üretim ve iş modeline" dönüştürmek için gerçekleştirilen programın açılışında konuşan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler, "2 bin 500'e yaklaşan şirket portföyümüz var. Proje üretimi noktasında bir nabız yoklaması yaptık ve bu projede karar kıldık. İyi ve faydalı bir toplantı geçirmemizi ümit ediyorum" dedi.



İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdemir ise, "Mobilya üretimi ülkemiz ve İnegöl için yüksek katma değer sağlıyor. Bugüne kadar yapılan tasarımlar, argeler, üretim sahaları, makineleşme, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarımız, tanıtımlar ve mağazalaşma adına İnegöl elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Yazılımın değerini bilen firmalar hazır programlardan faydalanıyorlar fakat henüz kesin çözüm alınamıyor. Yaklaşık 2 yıl önce KOSGEB'den destek için talepte bulunduk, kabul oldu. Bununla alakalı 1 yıl boyunca uzman arayışımız ve yazımı gerçekleştirecek firma temsilcimizi bulamadık. Böyle bir sıkıntıdan geçerek desteği iade etmek istediğimizi belirttik. 250 bin TL'lik bir projeydi, buna başladık fakat yaptıracak kişiye erişemediğimizden dolayı geri çekildik. Sanayimizde halihazırda bunun içerisinde olan temsilcilerimiz var. Çalışan personelin 3-6 ayda bir işini bırakıp gitmesi, işin sekteye uğraması gibi mazeretlerle önümüze gelen bir durum var. Eğer bunu İnegöl mobilya sektöründe yüzde 80 haline getirebilirsek Türkiye mobilya sektörüne kazanç sağlarız" şeklinde konuştu. - BURSA