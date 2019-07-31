"Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları" paneli

Öz Ağaç-İş Sendikası Başkanı Tuncay Dolu, sektör olarak 2023 hedeflerine ulaşmalarının zor olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla resmi istatistik oranlarına göre mobilya sektörü, 2023 hedefleri kapsamında yüzde 50 geride kalmıştır." dedi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde ikincisi düzenlenen "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları" paneline mobilya üretim firmaları temsilcileri ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Öz Ağaç- İş Sendikası Başkanı Tuncay Dolu, açılış konuşmasında, kur savaşlarının ve faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğini anlattı.

Sektörün mevcut durumu hakkında bilgi veren Dolu, şunları söyledi:

"Sektörümüzün 2023 hedefleri kapsamında açıklanan 25 milyar dolarlık mobilya üretimi, mobilyamızın kilogram değerinin 7 dolara yükselmesi, en az 50 tasarım merkezinin oluşturulması, 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı ile ilk beş mobilya üretici ülke arasına girme hedefine ulaşılması zor görünmektedir. Bunun en büyük somut örneği ise şu an itibarıyla resmi istatistik oranlarına göre mobilya sektörü 2023 hedefleri kapsamında yüzde 50 geride kalmıştır."

Üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 40'ının ithal ürünler olduğu için kurdaki aşırı yüklenmenin sektörü tehdit ettiğini aktaran Dolu, kamu ve özel bankaların merkez bankasının yaptığı faiz indirimine kısa süre içerisinde olumlu yanıt vermesini beklediklerini söyledi.

Ekonomiden sonraki en büyük savaşlarının kaçak göçmen işçiliği olduğunu vurgulayan Dolu, kaçak işçi çalıştırmanın gayri ahlaki bir durum olduğunu, bu kişilerin içinde bulunduğu zor durumu kullanarak yok pahasına iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun olarak çalıştıranları kınadıklarını ifade etti.

Dolu, mobilya sektörünün yaptığı 5 milyar dolarlık ihracatın 4 milyar doların üzerindeki kısmını kayıtlı işçi çalıştıran firmaların yaptığını anlattı ve kaçak göçmen işçiliği konusuna bir çözüm bulunmasını, acil eylem planı oluşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Firmaların ihracata yönelik tasarım çalışmalarına yoğunlaşması gerektiğini söyleyen Dolu, sektör üzerinde sürekli olarak ÖTV indirimi yapılmasına yönelik kamuoyu baskısı olduğunu ifade etti.

Daha sonra panelde söz alan firma yetkilileri de sektör olarak içinde bulundukları sorunlara ilişkin görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA