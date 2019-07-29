Mobilya sektöründeki sorunlar masaya yatırılacak

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli" düzenlenecek.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, panel 31 Temmuz'da Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilecek.

Panele, sektöre damgasını vuran ve önemli katma değer sağlayan Türk mobilya firmalarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, bakanlık temsilcileri, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katılacak.

Mobilya sektörünün mevcut ve geleceğe dönük sorunları, marka değerlerinin korunması, uluslararası rekabeti, ihracat sorunları ve bunların çözüm yollarının ele alınacağı panelin ardından, 2023 hedefleri kapsamında talepler, alınacak tedbirler ve planların yer alacağı bildiri yayımlayacak.

Kaynak: AA