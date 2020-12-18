Mobilya sektörü paydaşları, taksit düzenlemesinin senetli satışı artıracağı kanaatinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mobilya sektörü paydaşları, taksit düzenlemesinin senetli satışı artıracağı kanaatinde

18.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:21
Mobilya sektörü paydaşları, taksit düzenlemesinin senetli satışı artıracağı kanaatinde

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, mobilyada taksit sayısının 18'den 12'ye düşürülmesiyle ilgili, "Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, mobilyada taksit sayısının 18'den 12'ye düşürülmesiyle ilgili, "Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyor. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz." açıklamasını yaptı.

Gürcan yaptığı yazılı açıklamayla, mobilya satışlarında kredi kartı taksit sayısının 18'den 12'ye düşürülmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Son dönemde birkaç defa taksit sayılarının düşürüp artırılmasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Gürcan, "Geçtiğimiz dönemde kredi kartlarında taksitlerin artmasıyla birlikte satışların da arttığını görmüştük. Kredi kartı taksit sayısının düşürülmesinin satışlara etkisi olumsuz yönde olacaktır. Baktığınız zaman mobilya sektörü zanaatkar yönü yüksek mobilya ve fabrikasyon mobilya olarak ikiye ayrılıyor. Fabrikasyon mobilyada alımların yüzde 60'ı yüzde 70'i taksitliydi. Zanaatkar mobilyada ise daha çok peşin ya da senet üzerinden alımlar söz konusuydu." bilgilerini verdi.

Taksit sayısının düşürülmesiyle senetli satışların artmasını beklediklerini ifade eden Gürcan, "Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyorlar. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz. Kısıtlamaların artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan iç piyasadaki hareketlilik, oldukça yavaşladı. Taksit sayısının azalmasının da olumsuz etkisi olacaktır." dedi.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da, taksit sayısının 18 aydan 12 aya düşürülmesiyle, özellikle fabrikasyon üretimi olan firmaların bir nebze olumsuz yönde etkileneceğini kaydetti.

Çalışkan konuya ilişkin, "60 milyar TL iç hacme ulaşan mobilya sektörü için kredi sayılarının azalması senetle satış yapan firmaların sayısını artıracaktır. Zanaatkar yönlü mobilyalarda uzun zamandan beri peşin ya da senetle satışlar yapılıyordu. Çünkü KOBİ ölçeğindeki firmalar için taksitin uzun vadeli olması, ödeme zincirinde de aksamalara ve uzamalara neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Karar Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mobilya sektörü paydaşları, taksit düzenlemesinin senetli satışı artıracağı kanaatinde | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:24:31. #1.15#
title