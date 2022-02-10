Mobilya sektörü Eskişehir Mobilya Fuarı'nda buluşacak

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP ve Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği (ESMOS) iş birliğiyle düzenlenen "Eskişehir Mobilya Fuarı" 23- 27 Mart'ta ziyarete açılacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odasının katkısı, ESMOS'un iş birliği ve KOSGEB'in desteğiyle düzenlenen Eskişehir'in ilk profesyonel mobilya fuarı, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, Filistin, Sudan, Umman, Mısır, Lübnan, Ürdün, Tunus ve Libya ile yeni ihracat bağlantıları için önemli bir platform görevi üstlenecek fuarda, modern mobilyalardan mutfak ve banyo mobilyalarına, ofis mobilyalarından bebek ve genç odası mobilyalarına, yatak-baza gruplarından bahçe mobilyaları, masa, sandalye ve aksesuarlara uzanan pek çok ürün sergilenecek.

5 gün sürecek fuarda önemli iş bağlantıları yapılması bekleniyor.

Katılımcılar ve ziyaretçiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında organizasyonun internet sitesinden temin edecekleri çevrim içi davetiyeyle girişte temassız bir şekilde fuar alanına alınacak.