Mobilya sektörü devlet desteği bekliyor Covid19, halk sağlığını tehdit ettiği gibi ekonomik anlamda pek çok sektörü olumsuz etkilendiğini dile getirerek Türkiye MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, sektör adına açıklama yaptı.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, sektör adına yaptığı açıklamada: "Aralık ayından beri tüm insanlığı ve iş dünyasını küresel anlamda olumsuz etkileyen korona virüsünün ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasıyla, Çin ekonomisi ağır bir darbe almış ve başta mobilya fuarı olmak üzere tüm fuarlarını ileri bir tarihe ertelenmiştir. Virüsün Avrupa'ya sıçramasından sonra ise dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya'da ciddi bir yara almıştır" diye ifade etti.

Mustafa Balcı, "Maalesef ki virüsün ülkemize daha çok yurt dışı kaynaklı bağlantılarla gelmiş olması nedeniyle son 1 haftada yurdumuzda da vaka sayısı artmaya başlamıştır. Devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda ise vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çağrısı yapılmıştır" dedi.

Üretimde aksama yok, tüm tedbirlerimizi aldık!

2019 yılını 3.5 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk mobilya sektörü, 2020'nin ilk iki ayında 578 milyon dolarlık bir ihracat grafiği yakalamıştı diye belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Korona virüsünün ortaya çıkardığı tablo, ilerleyen süreçte küresel bir krizi işaret etse de, biz yerli üreticiler olarak hastalığın Çin'de ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren tedbirlerimizi almaya başlamıştık" diye belirtti.

Mobilya endüstrisi olarak şu anda üretim bandında bir aksaklık yaşamadıklarını ifade eden Balcı, en büyük sıkıntının hammadde fiyatlarında ve lojistik olarak ihracat sürecinde yaşanabileceğine dikkat çekti. "Fabrikalarımızda ve üretim merkezlerimizde gerekli önlemleri aldık. Çalışanlarımızın sağlını gözetiyor ve tüm hijyen kontrollerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz" diyen Balcı, "Ayrıca ülke genelinde tüm sektör paydaşlarımıza da bu konuda gerekli talimatları paylaştık" diye ifade etti.

Devletimizin desteğini bekliyoruz!

Mustafa Balcı: "Mobilya sektörü istihdamı da en çok destekleyen sektörlerin başında geliyor, genç bir nüfusa sahip olmamız da bizi bu konuda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin önüne geçiriyor. Bu doğrultuda Türkiye mobilya sanayisinin 2023 üretim hedefi 25 milyar dolar olarak ciddi bir büyüme ivmesi yakalamak yönündedir. 2020'nin ilk çeyreğinde ülkemizde hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşılmıştır ancak mart ayı itibariyle korona virüsün olumsuz etkilerini önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız."

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Biz hem üreticiler, hem satıcılar, hem de mobilya sektörünün tedarikçileri olarak virüse karşı tüm ön tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Ancak gelinen noktada diğer pek çok sektörü de doğrudan etkileyen ve ekonomiye olumsuz yansıyacak bir süreç ortaya çıkacaktır. Ekonomiye küresel etkilerinin daha büyük olacağını ön gördüğümüz mevcut durumda, devletimizin de desteğiyle mobilya sektörü olarak hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan ilerleyebileceğimizi umuyorum" dedi.

Başkan Balcı son olarak "Sektör olarak 179 ülkeye ihracat yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüse karşı ekonomik istikrar kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almıyordu. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızdan hem de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'tan sektörümüze desteklerini ayrıca bekliyoruz. KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır." ifadelerine yer vererek sözlerini tamamladı

Kaynak: Bültenler