Mobilya Sektörü Canlandı, 'Kdv İndirimi Uzatılsın' Talebi Var

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu, satışların yüzde 30-40 arttığını belirterek, "Mobilya sektörü için bahar ve yaz ayları çok daha önemli bir dönem. Bu KDV indiriminin haziran ayına kadar uzatılmalı" dedi.

Mobilya Sektörü Canlandı, 'Kdv İndirimi Uzatılsın' Talebi Var

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu, satışların yüzde 30-40 arttığını belirterek, "Mobilya sektörü için bahar ve yaz ayları çok daha önemli bir dönem. Bu KDV indiriminin haziran ayına kadar uzatılmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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