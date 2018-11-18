Mobilya Sektörü Canlandı, 'Kdv İndirimi Uzatılsın' Talebi Var
MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu, satışların yüzde 30-40 arttığını belirterek, "Mobilya sektörü için bahar ve yaz ayları çok daha önemli bir dönem. Bu KDV indiriminin haziran ayına kadar uzatılmalı" dedi.
18 Kasım 2018 Pazar 13:17
MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu, satışların yüzde 30-40 arttığını belirterek, "Mobilya sektörü için bahar ve yaz ayları çok daha önemli bir dönem. Bu KDV indiriminin haziran ayına kadar uzatılmalı" dedi.