Mobilya sektörü 2021 yılı iç pazar satış hedefini güncelledi

İSTANBUL (AA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün iç pazar satışlarına ilişkin, "Bizim 2021 hedefimiz 80 milyar liraydı. Bu rakamın biraz gerisinde kalacağız çünkü adet bazında biraz düşüklük olacak ancak 70 milyar lirayı yakalamayı öngörüyoruz." dedi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mobilya üreticilerinin özellikle ham madde konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ham madde fiyatlarında artış da yaşandığını dile getiren Güleç, fiyatların yüksekliğinin tüketicinin ihtiyaçlarını ötelemesine neden olduğunu anlattı.

Güleç, ham madde sektörünün daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yerli ve milli malzeme kullanarak ham madde üreticimizi tercih ediyoruz. Onların da daha çok üretim yaparak ihracattan ziyade iç piyasadaki üreticilerini memnun etmesi lazım. Bu ölçeği böyle büyüteceğiz. Bu şekilde dünya pazarından pay alacağız. Katma değer bir ülke için çok önemli. Mobilya sektörü, istihdam ve katma değerli ürün açısından önem taşıyor."

"Kasım ve aralık aylarında beklenen satışlarla hedefe yaklaşacağız"

Ahmet Güleç, iç piyasada özellikle mağaza müşterilerinde beklentinin altında kaldıklarını bildirdi.

Yılın sona ermesine yaklaşık 1,5 ay kaldığını hatırlatan Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ciro olarak geçen senenin üzerinde kapatacağız ama adet bazında düşüş var. Kasım ve aralık aylarında beklenen satışlarla hedefe yaklaşacağız. Özellikle tüketicilerimizin bu yıl bitmeden ihtiyaçlarını almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü fiyat farklarının hepsini yansıtmadık. Bir an önce alışverişlerini yapmalarını öneriyorum. Bizim 2021 hedefimiz 80 milyar liraydı. Bu rakamın biraz gerisinde kalacağız çünkü adet bazında biraz düşüklük olacak ancak 70 milyar lirayı yakalamayı öngörüyoruz."

Güleç, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Mobilyanın birçok sektörle bağlantılı olduğuna işaret eden Güleç, "Mobilya; metal, cam, tekstil, orman, maden sektörünü geliştiriyor. İmalat sektörü içinde olup da mobilya sektörünün desteklemediği hiçbir şey yok. Onun için bugün gelişmiş ülkeler mobilyayı bırakmak istemiyor. ABD, Almanya, İtalya'da mobilya üretimi çok önemli. Çünkü mobilya istihdam dostu, imalat sektörünün müşterisi ve katma değerdir. Bir ülkeye mobilya sattığımızda bir sürü sektör peşinden geliyor." diye konuştu.

AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi Haberleri

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