Mobilya Osb Büyüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2009 yılında kurulan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika sayısı yıl sonunda 90'a ulaşacak.

Türkiye'nin ilk Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan ve 2011 yılında iki fabrikanın üretime başladığı İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (2.OSB) şu anda 62 fabrika faaliyet gösteriyor. 2018 yılı sonuna kadar 90 fabrikanın faaliyete başlamasının planlandığını ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, ikinci OSB'nin Türkiye'nin diğer OSB'lerine nazaran süratle büyüdüğünü belirtti.

Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2009 yılında inşaat çalışmalarına başlayan 2 fabrikanın 2011 yılında 2. OSB'de üretime geçtiğini söyleyerek, "Birinci etabı 4 bin 100 dönüm, ikinci etabı da 2 bin 650 dönüm olmak üzere toplam 6 bin 750 dönüm arazi üzerinde planlanan bir OSB. Şu anda 62 fabrika faaliyette ve 3 bin 500'ün üzerinde çalışan var. Aynı zamanda inşaat çalışmaları süren 30 fabrika var. 2018 yılının sonunda üretim yapacak olan toplam fabrika sayısının 90 civarında olmasını bekliyoruz. Çalışan sayısı ise 2018 yılında bitecek fabrikalarla birlikte 7 bin civarına yükselecek" dedi.

Başkan Taban, OSB için 1 milyon lira maliyetli Bursa bölgesinde örneği olmayan itfaiye aracı alındığını belirterek, jandarma noktasının da kurulacağını ifade etti.

2. OSB'ye 425 bin TL'lik yatırımla güvenlik kamera sistemi kurulacağını ifade eden Taban, "45 kamera ile 2. OSB 24 saat izlenecek. Akıllı yazılım güvenlik birimlerine anlık uyarı verecek. Yol aydınlatmaları ve kaldırımların tamamlanması çalışmaları yapılacak. Sosyal donatı alanları yapılacak" ifadelerini kullandı. - BURSA