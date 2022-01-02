Son dakika haberleri: Mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanı gören iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title