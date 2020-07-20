Mobilya mağazasındaki yangın, 100 bin liralık zarara neden oldu
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Mobilya mağazasındaki yangın, 100 bin liralık zarara neden oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı.

Mobilya mağazasındaki yangın, 100 bin liralık zarara neden oldu
20.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:48

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 100 bin liralık maddi zarara neden oldu.

Bodrum- Turgutreis karayolu Atatürk Bulvarı'ndaki mobilya mağazasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mağazanın deposunda, bahçe mobilyalarının üzerindeki camdan güneş ışınlarının yansıması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis yangın sırasında çevre güvenliği alırken, oluşan duman nedeniyle Bodrum- Turgutreis karayolunun bir bölümünde trafik yoğunluğu yaşandı.Mağazanın sahibi Erdem Kısaoğlu (37), "Mobilya mağazamız depo kısmında bahçe mobilyalarının üzerindeki camdan güneş yansıması ile çıktığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 100 bin liralık maddi zararımız var" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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