BURSA Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu
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BURSA Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber olduBursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya ambalaj malzemeleri satan bir mağazada yangın çıktı.

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Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya ambalaj malzemeleri satan bir mağazada yangın çıktı. 3 katlı iş yerinin zemin katındaki malzemeler, esnaf tarafından kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mobilya mağazasında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Mobilya mağazasının 2'nci ve 3'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve iş yeri yetkilileri, iş yerinin zemin katında bulunan malzemeleri yoğun uğraşlar sonucu dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangın sonucu 2'nci ve 3'üncü kattaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu
BURSA Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu
BURSA Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu
BURSA Mobilya mağazasında yangın Esnaf malzemeleri kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:08:16. #1.14#
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