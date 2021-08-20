MOBİLYA MAĞAZASINA TABANCAYA ATEŞ AÇILDI
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MOBİLYA MAĞAZASINA TABANCAYA ATEŞ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, mobilya satışı yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

ADIYAMAN'da, mobilya satışı yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. İş yerinin camları kırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi Yıldırım'a ait mobilya mağazasına plakası öğrenilemeyen otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tabancayla ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis, ateş açılmasıyla camı kırılan iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, tabancayla ateş açarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MOBİLYA MAĞAZASINA TABANCAYA ATEŞ AÇILDI
MOBİLYA MAĞAZASINA TABANCAYA ATEŞ AÇILDI
MOBİLYA MAĞAZASINA TABANCAYA ATEŞ AÇILDI
MOBİLYA MAĞAZASINA TABANCAYA ATEŞ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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