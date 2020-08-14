Mobilya mağazalarından hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki mobilya mağazasından 20 bin liraya yakın malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki mobilya mağazasından 20 bin liraya yakın malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki iki mobilya mağazasından mobilya ve hilti, matkap gibi teknik malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlılarını belirledi.

Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı, zanlılardan biri emniyetteki işlemleri sonrası serbest kaldı.

Suçlarını itiraf eden C.K., H.K., E.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 20 bin lira değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA