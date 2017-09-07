Mobilya Kupası
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor tarafından düzenlenen Mobilya Kupası Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynan maçla başladı.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor tarafından düzenlenen Mobilya Kupası Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynan maçla başladı. İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen kupanın ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Cihan Fırıncıoğlu, Çetin Çelik
Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Ufuk Minici, Alek, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Boğaçhan Zambak, Daudi, Serhat Coşkun, Caner Pekşen)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Kadir Cin, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Görkem Sertel)
Setler: 23-25, 25-20, 30-28, 18-25, 15-11
Süre: 122 dakika (27,24,34,22,15) - BURSA