"Mobilya kenti" Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
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"Mobilya kenti" Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

'Mobilya kenti' Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Ekonomi

Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşme ile sektörde 800 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşme ile sektörde 800 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Türkiye ekonomisine hem sanayi hem de farklı alanlarda katkı sağlayan kentlerin başında gelen Kayseri, özellikle mobilya sektöründeki büyüklüğüyle biliniyor.

Mobilyada tanınan markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, ABD başta olmak üzere İngiltere, Çin, Rusya, Almanya, İtalya, Irak gibi birçok ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriyor.

Kovid-19'la daralan sektör, kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesiyle üretim aşamasında atağa geçerken, Türk ürünlerine farklı kıtalarda onlarca ülke rağbet gösteriyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk 20'de yer alan üreticilerin 11'i Kayserili firmalar" diyen Büyüksimitci, seri üretimde kentin önemli konumda olduğunu belirtti.

2020'de hem ihracat hem de üretim anlamında önemli işlere imza atıldığını vurgulayan Büyüksimitci, "Kayseri ihracatı ilk defa 700 milyon doları geçti, 721 milyon dolar oldu. 2021 yılının ilk 4 ayı içerisinde mobilya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Geçen yıl ilk dört ayında 196 milyon dolar, bu yıl ise 273 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl da geçen yıl gibi bir rekor bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, mobilya ihracatında hedeflerinin 800 milyon doları geçmek olduğunu, bunu da başaracaklarını dile getirdi.

Kayseri'de sadece mobilya üretiminin olmadığını belirten Büyüksimitci, yan sanayi olarak sünger, yay, plastik, makine aksamlarına kadar birçok ürünün yapıldığını kaydetti.

Büyüksimitci, birçok mobilya firmasına da yan sanayi olarak destek verdiklerini, bunun da istihdama katkı sağladığını vurguladı.

İki yıldır Kovid-19 nedeniyle insanların evlerine kapandığını aktaran Büyüksimitci, bu süreçte mobilya ürünlerine yönelik fazla alışveriş yapılamadığını, buna rağmen kent genelinde mobilya yatırımlarının hız kesmediğini sözlerine ekledi.

'Mobilya kenti' Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
'Mobilya kenti' Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
'Mobilya kenti' Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
'Mobilya kenti' Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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"Mobilya kenti" Kayseri 800 milyon dolarlık ihracat hedefliyor - Haberler Ekonomi
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