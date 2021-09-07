Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın 8 ayında 4,32 milyar dolara ulaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4,32 milyar dolara yükseldi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4,32 milyar dolara yükseldi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, sektörün ihracatı hem aylık hem de yıllık bazda artmaya devam ediyor.

Sektörün 8 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4,32 milyar doları buldu. Ağustos ihracatı ise 606 milyon dolar olarak gerçekleşti

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri grubunda en yüksek payı alan mobilya sektörünün 8 aylık ihracatında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,7 artışla 2,68 milyar dolara ulaşıldı.

Sektör belirtilen dönemde en çok Almanya, ABD, İsrail, Irak ve Fransa'ya mobilya ihracat gerçekleştirirken, en çok ihracatı yapılan ürünler, çocuklar için karyola ve beşikler, çocuklar için oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar olarak kayıtlara geçti.

"Mobilyada, 2021'i 4 milyar dolarlık ihracat hedefinin üstünde kapatabiliriz"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2010 yılında dünya mobilya pazarından yüzde 1 pay aldığını, 2020 yılında ise bu oranın yüzde 2'ye çıktığını söyledi.

Türk mobilya sektörünün dünya pazarından aldığı payın son 10 yılda iki kat arttığını belirten Güleç, "Sektör olarak bugün 10 milyar dolarlık üretimimiz bulunuyor. Sektörümüzün üretim altyapısı ise 25 milyar dolar civarında. 25 milyar dolarlık mobilya üretip bunun 10 milyar dolarını yurt dışına, 15 milyar dolarını da Türkiye'de satma hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirerek 10 yılda yakaladığımız yüzde 100'lük büyümeyi gelecekte de sürdüreceğiz." diye konuştu.

Mobilya sektörünün camdan metale, kimyadan konfeksiyona kadar birçok sektör ile ilişkili olduğunu ifade eden Güleç, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü kompleks yapısıyla birçok sektöre doğrudan etki ediyor. Sektörümüzde yaşanan ihracat ve üretim artışı doğrudan bünyesindeki sektörlerin gelişimine de katkı sağlıyor. Bu yapısıyla mobilya sektörü birçok sektörün lokomotifi konumunda. Türk mobilyası dünyadaki bilinirliğinin ve pazar payını her geçen gün güçlendiriyor. İlişkili sektörlerle birlikte sektörde hayata geçirilecek teknoloji, tasarım ve insan kaynakları hamleleriyle sektörümüzü yeni pazarlara açabiliriz. Böylece 2021 yılını, 4 milyarlık ihracat hedefimizin de üstünde kapatabiliriz."

"Tüm hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz"

Ahmet Güleç, son 5 yılda 15 milyar doları aşkın ihracat rakamına imza attıklarını aktararak, sektör olarak salgının zorlu şartlarında üretime ve ihracata devam ettiklerini söyledi.

Salgın şartlarına rağmen her yıl artan bir ihracat ivmesi sergilediklerini belirten Güleç, "2021'in ilk 6 ayında ihracatta 2 milyar doları aştık ve geçen yıla oranla ilk 6 ayda yüzde 35'lik artış yakaladık. Hedefimiz ihracatımızı yüzde 50 artırmak. Hayatın normale dönmesi, fuar ve organizasyonların yeniden başlaması ve yeni pazarlara girişlerle birlikte tüm hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip