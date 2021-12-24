Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçıları istişare toplantısında buluştu

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından bu yıl 7 milyar dolar bekleniyor.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 2021 yılını düzenlediği istişare toplantısında değerlendirdi.

Açıklamada, gelecek yıla ilişkin hedef ve yol haritalarının belirlendiği istişare toplantısındaki konuşmasına yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, bu yıl ihracatta başarı hikayesi yazdıklarını, Cumhuriyet tarihi açısından önemli rekorlara imza attıklarını bildirdi.

Bu yıl ihracatın 220 milyar doların üzerine gittiğini, hem aylık hem yıllık bazda olağanüstü bir rakamın yakalanacağını kaydeden Gülle, "Dünya ticaretinde daha gidecek çok yolumuz, daha fazlasını yapabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gülle, salgın sürecinde tedarik ve üretimde yaşanan değişimden bahsederek, tedarik zincirinden kopmamak ve büyük üretim için ölçek ekonomisine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin salgın sürecindeki başarısına değinen Gülle, "Tedarik zincirinde kopmaların Türkiye'ye getirisi 23 milyar dolar oldu. Hiç iş yapmamış, Türkiye'ye yönelmiş ve Türkiye'den iş alanların getirdiği rakam. Ülke olarak 2022'nin ihracatını 2021'de gerçekleştirdik. İnşallah 2022'de de 2023'ün ihracatını gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarımızın arkasında üretimdeki girişimcimiz ve sektör dayanışmamız yatıyor"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise sektörün son 10 yılda üretimde, kalitede, tasarımda dünyadan övgü aldığını bildirdi.

Başarılarının arkasında "üretimdeki girişimciliklerinin ve sektör dayanışmasının" yattığını kaydeden Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde birçok sektöre dokunduklarını, hayatın içinde oldukça geniş bir alanda yer aldıklarını anlattı.

Güleç, istihdam dostu sektörün Türkiye'nin her yerinde bölge ekonomisine katkı sağladığını ve ihracatla ülkeye döviz getirdiklerini kaydederek, "Sektörümüz 2020'de yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 2021'de yaklaşık yüzde 30 artışla 7 milyar dolara çıkacağını ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatta istedikleri noktada olmadıklarını ve gerçek potansiyellerine ulaşamadıklarını vurgulayan Güleç, "İhracatta konsantrasyon problemimiz bulunuyor. Sektörde zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Küresel tedarik zinciri bozuldu, mevcut bir küresel enflasyon var bu fırsatları iyi değerlendirerek ülkemize daha fazla girdi sağlamamız gerekiyor. Sektörde katma değeri yüksek ihracata yönelmeli, kurumsallaşmalı, üretimi artırmalı ve ölçek ekonomisine geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ticaretinden daha fazla pay hedefleniyor

Ahmet Güleç, hedeflerinin dünya ticaretinden yüzde 5 pay almak olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugün sektörümüzde 22 bin ihracatçı firmamız bulunuyor. Ancak firmalarımızın 15 bini sadece bir ülkeye ihracat yapıyor. Yine sadece 1.000 tane ihracatçımız bir milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiriyor. Bugün bütün sektörlerimizde Birleşik Krallık, ABD, Almanya, Fransa gibi alım gücü yüksek ekonomileri hedefliyor ve her geçen yıl bu ülkelerdeki ihracat kapasitemizi artırıyoruz. Atmamız gereken adımlara daha fazla odaklanırsak ihracat yaptığımız ülke sayıları ve ihracat rakamlarındaki gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarabilir, hedeflerimize ulaşabiliriz."

Güleç, sektör olarak ihracatta 2022 ve 2023 hedeflerini tutturacaklarına inandıklarını belirterek, "Ancak bu hedeflere ulaşmamız için; ara malı üretimine en yüksek destek verecek yatırım teşvik sisteminin kurulması gerekiyor. e-ticaret ve dijitale daha fazla yatırım yapmalıyız. Firmalarımızın, yeşil dönüşüme ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yönelimi ana konuları arasına alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine teşekkür ödülü

Etkinlikte, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri arasından en fazla ihracat yapan firmalara, birlik üyelerine ve haberler iyle sektörün yanında olan basın mensuplarına ödül verildi.

Anadolu Ajansı muhabiri Uğur Aslanhan da "teşekkür ödülü" aldı.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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