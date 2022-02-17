Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü - Haberler
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Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatı katındaki 30 tavuk öldü.

Mahmudiye Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kümes de bulunan çatı çatındaki alevlere müdahale etti. Dışarıda olan iş yeri sahipleri ise dumanı tahliye etmek için çatı camlarına taş atıp, kırmaya çalıştı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, kümesteki 30 tavuk da öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Mobilya imalathanesinin çatı katında yangın; 30 tavuk öldü

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İtfaiye, Yangın, Tavuk, Ölü, Güncel, Haberler

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