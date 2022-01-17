Mobilya imalathanesinde yangın - Haberler
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Mobilya imalathanesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mobilya imalathanesinde korkutan yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Mahmudiye Mahallesi Tepe Sokak üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın bir saatte söndürüldü. İmalathanede büyük zarar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mobilya imalathanesinde yangın

Mobilya imalathanesinde yangın

Mobilya imalathanesinde yangın

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, İnegöl, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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