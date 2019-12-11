Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - ZONGULDAK
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Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - ZONGULDAK

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

11.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:31
Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - ZONGULDAK

'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Acılık mevkisindeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - ZONGULDAK
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