Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü
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Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü

Sultangazi'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

26.12.2019 02:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 02:56
Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü

'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gammas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katllı mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki mobilya imalathanesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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