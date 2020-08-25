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Mobilya ihracatında pandemiye rağmen artış

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ihracatı pandemi dönemine rağmen artışını sürdürüyor.

Mobilya ihracatında pandemiye rağmen artış
25.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:33

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ihracatı pandemi dönemine rağmen artışını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, bu yıl pandemi döneminde 2 aylık ihracat rakamlarında düşüş yaşandığını belirten İnegöl Gümrük Müdürü Haşim Mıdık, normalleşme süreci ile birlikte ihracatın hızla artış gösterdiğini kaydetti. 2019 yılının tamamında toplam 225 milyon 96 bin 848 dolar ihracat yapıldığını aktaran Mıdık, 2020 yılı mart ve nisan aylarında yaşanan pandemi sürecinde ihracat rakamlarının düştüğünü, mayıs ayı ile birlikte yükselişe geçtiğini belirtti.

YÜKSELMEYE BAŞLADI

2019 ile 2020 yıllarının ocak ve temmuz ayları arasında yapılan ihracat rakamlarını karşılaştıran Mıdık, "2019 yılı 7 aylık süreçte toplam 121 milyon 240 bin dolar ihracat yapıldı. 2020 yılında ise mart ayında 11 milyon dolar seviyesinde ihracat yapılırken pandemi nedeniyle nisan ayında ihracat rakamı 4 milyon dolara kadar gerilemişti. Mayıs ve haziran aylarında hızla artan ihracat rakamı 16 milyon dolar seviyesine yükseldi. Temmuz ayında da 19 milyon dolar seviyesine çıkarak hızla yükselmeye ve geçen yıla oranla düşüş farkını kapatmaya başlamıştır. Geçen yılın oranlarına göre yüzde 17 oranında bir düşüş gözükse de normalleşmeyle birlikte hızla artan ihracat rakamları, ihracatçılarımızın yüzünü güldürmüştür. 2019 yılının ilk 7 ayında 5 bin 218 adet ihracat TIR'ına işlem yapılırken, bu yılın 7 aylık sürecinde 4 bin 809 adet ihracat TIR'ına işlem yapıldı. Bu rakamlara bakıldığında; ihracat çarklarının hızla dönmeye devam ettiğini görmekteyiz" dedi. Müdür Mıdık, ithalat rakamlarının ise gerilediğini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

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