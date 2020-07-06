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Mobilya ihracatında hedef ABD pazarı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya ihracatında yeni hedef pazarlarının Amerika ülkeleri ve ABD olduğunu bildirdi.

Mobilya ihracatında hedef ABD pazarı
06.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:56

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya ihracatında yeni hedef pazarlarının Amerika ülkeleri ve ABD olduğunu bildirdi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sanayisinde çarkların tekrar dönmesiyle birlikte sektörün yeniden hareketlendiğini, özellikle ihracatta 2020 hedeflerini yakalamak için tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerginlikten bahseden Balcı, "İki ülke arasındaki sıkıntılar Türk mobilya sektörünü olumlu etkileyecek. Çarkların dönmeye başladığı bu süreçte özellikle ihracatta yeni pazar hedefimiz Amerika kıtası ülkeleri ve özellikle ABD olacaktır." açıklamasında bulundu.

Balcı, mobilya sektöründeki Ar-Ge ekiplerinin, söz konusu bölgelerin konseptlerini yakından takip ettiğini belirterek, "ABD'nin mobilya ithalatından aldığımız payı 5 puan artırmak bile ihracatımıza ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Türk mobilyacısının ABD pazarından beklentilerine değinen Balcı, şu bilgileri verdi:

"Özellikle tasarım ve kalitede Türkiye önemli bir potansiyele sahip. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD, Çin ile koronavirüs salgını nedeniyle ticari gerginlik yaşamaya devam ediyor. Yabancı alım heyetleri Türkiye'deki yüksek kapasiteli üreticilerle görüşmelerine devam ediyor. İhracatçı firmalarımızla bu süreci yürütüyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan toplam mobilya ihracatımızı bu yıl 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sektördeki son 2 aylık durgunluğu özellikle ABD'ye yapacağımız ihracat artışıyla kapatmayı planlıyoruz. 2020'nin ikinci yarısını yoğun mesai yaparak geçirip inşallah hedeflerimize ulaşacağız."

"ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mobilya ihracatı ön planda"

MOSDER Başkanı Balcı, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un koronavirüs salgınından önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin alt yapısını oluşturacak temel adımların atıldığını anımsattı.

Bu iş birliğinde öncelikli sektörler arasında mobilyanın ön plana çıktığını aktaran Balcı, "İki ülkenin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komitelerin de kurulmasına karar verildi. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda, yerli üretimi ve mobilya sektörümüzü ileriye taşıyacak her türlü iş birliğini MOSDER olarak destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Balcı, Türk mobilya sanayisinin son yıllarda ülke ekonomisi için lokomotif bir görev üstlendiğini kaydederek, "Yılmadan yerli ve milli üretimi geliştiren Ar-Ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve kaliteli üretimlerimizle sektörümüzü kalkındırmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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