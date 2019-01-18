Mobilya ihracat hedefine test merkezi desteği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü'nün proje yürütücüsü ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın da proje ortağı olduğu "Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi" isimli proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı.