Mobilya Firmalarına Peşin Verip Aylarca Beklemek Yerine Evde Paletlerle Yapılabilecekler
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Mobilya Firmalarına Peşin Verip Aylarca Beklemek Yerine Evde Paletlerle Yapılabilecekler

Biz bu yaz Enza'dan bir mobilya söyledik parasını da peşin ödedik ama 40 günde teslim ederiz deyip 70-75 günde parça parça teslim ettiler.

03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:22
Mobilya Firmalarına Peşin Verip Aylarca Beklemek Yerine Evde Paletlerle Yapılabilecekler

Biz bu yaz Enza'dan bir mobilya söyledik parasını da peşin ödedik ama 40 günde teslim ederiz deyip 70-75 günde parça parça teslim ettiler.


Siz binlerce lira vermeden, paletlerle bu işi yapabilirsiniz belki.


Hepsi çok güzel ve kolay görünüyor.


























Kaynak: TheGeyik

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