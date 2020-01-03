Mobilya Firmalarına Peşin Verip Aylarca Beklemek Yerine Evde Paletlerle Yapılabilecekler

03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:22

Biz bu yaz Enza'dan bir mobilya söyledik parasını da peşin ödedik ama 40 günde teslim ederiz deyip 70-75 günde parça parça teslim ettiler.



Siz binlerce lira vermeden, paletlerle bu işi yapabilirsiniz belki.



Hepsi çok güzel ve kolay görünüyor.



































































































