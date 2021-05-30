Mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın korku dolu anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın korku dolu anlar yaşattı

Mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın korku dolu anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Çalı Mahallesi Gri Cadde meydanında geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alırken, yangında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
İntihar için köprüye çıkan adamı kurtarmak isteyen vatandaşlar böyle seferber oldu
İntihar için köprüye çıkan adamı kurtarmak isteyen vatandaşlar böyle seferber oldu
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın korku dolu anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 01:36:16. #1.14#

title