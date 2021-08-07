MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSU YANDI
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MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSU YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın deposu yandı.

Olay saat 05.00 sıralarında Gebze Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerindeki bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Kereste deposu kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSU YANDI
MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSU YANDI
MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSU YANDI
MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSU YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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