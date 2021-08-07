Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı
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Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir bahçe mobilyaları üreten bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı.

Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir bahçe mobilyaları üreten bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Ekipler fabrikaya müdahalesini sürdürüyor.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kereste bahçe mobilyaları üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikada bulunan keresteleri sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekipler fabrikadaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı
Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı
Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı
Mobilya fabrikasının deposu alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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